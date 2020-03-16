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Мост через Ноксу построят в Казани для защиты от подтоплений

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Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о строительстве нового моста через реку Нокса. Сооружение стоимостью 102 млн рублей появится в этом году. Благодаря этому власти хотят исключить подтопление Салмачей и Вишневки, а также соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью дороги.

Старый мост находится в аварийном состоянии. Водопропускные трубы почти разрушены, заявил начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. Для минимизации подтопления ежегодно укрепляются откосы дамбы и восстанавливаются трубы, передает Inkazan.ru.

Протяженность новой переправы составит 35 м. После завершения строительства моста дамбу с водопропускными трубами уберут, расширив русло реки.

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