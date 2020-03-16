Новый скейт-парк построят в Уссурийске в 2020 году

В центре Уссурийска (Приморский край) в этом году построят новый скейт-парк. Средства на эти цели получила Федерация велоспорта Уссурийского городского округа в рамках конкурса социально значимых проектов, сообщает пресс-служба администрации УГО.

Как рассказала и.о. начальника управления по делам молодежи, физкультуре и спорту УГО Екатерина Куц, Федерация велоспорта победила в конкурсе «Спортивный дворик». На реализацию проекта ей предоставят грант в размере 5 млн рублей, пишет ИА UssurMedia.

Новый спортивный объект должен появиться на улице Ленина, 80а, около МЦКД «Горизонт».

В конкурсе социально значимых проектов в этом году приняли участие 28 организаций, в том числе управляющие компании и ТСЖ. Кроме Федерации велоспорта комиссия определила еще 18 победителей. Каждый из них в зависимости от занятого места получит по 1,5 или по 1 млн рублей на реализацию проектов.

В январе сообщалось, что в Уссурийске до 2025 года планируют расселить более 2 тыс. человек, которые проживают в 138 аварийных домах. В перечень расселяемых домов попали здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В них насчитывается 929 помещений общей площадью свыше 38 тыс. кв.