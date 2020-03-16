Прямой эфир

Новый скейт-парк построят в Уссурийске в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Уссурийска (Приморский край) в этом году построят новый скейт-парк. Средства на эти цели получила Федерация велоспорта Уссурийского городского округа в рамках конкурса социально значимых проектов, сообщает пресс-служба администрации УГО.

Как рассказала и.о. начальника управления по делам молодежи, физкультуре и спорту УГО Екатерина Куц, Федерация велоспорта победила в конкурсе «Спортивный дворик». На реализацию проекта ей предоставят грант в размере 5 млн рублей, пишет ИА UssurMedia.

Новый спортивный объект должен появиться на улице Ленина, 80а, около МЦКД «Горизонт».

В конкурсе социально значимых проектов в этом году приняли участие 28 организаций, в том числе управляющие компании и ТСЖ. Кроме Федерации велоспорта комиссия определила еще 18 победителей. Каждый из них в зависимости от занятого места получит по 1,5 или по 1 млн рублей на реализацию проектов.

В январе сообщалось, что в Уссурийске до 2025 года планируют расселить более 2 тыс. человек, которые проживают в 138 аварийных домах. В перечень расселяемых домов попали здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В них насчитывается 929 помещений общей площадью свыше 38 тыс. кв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Старейший уссурийский кинотеатр выставили на продажу
Реконструкцию водопроводных сетей проведут в Уссурийске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020