Птенцов серой куропатки выпустили на юге Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области на волю выпустили 100 подросших птенцов серой куропатки. Этот вид птицы считается редким и занесен в Красную книгу региона.

Мероприятие проходило на территории деревни Изора. Его организовал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Птенцов, которые успели подрасти и окрепнуть, отпускали на природу из больших деревянных коробок, накрытых сеткой. Об этом информирует телеканал «78».

Среда обитания серой куропатки ухудшается из-за развития сельского хозяйства, и ее ареал сильно сократился; один из подвидов серой куропатки (Perdix perdix italica) считается вымершим около 1990 года. Охранный статус центральноазиатской куропатки наиболее стабилен, поскольку ее ареал обширен и включает труднодоступные места Тибетского плато.