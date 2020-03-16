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Птенцов серой куропатки выпустили на юге Ленинградской области

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В Гатчинском районе Ленинградской области на волю выпустили 100 подросших птенцов серой куропатки. Этот вид птицы считается редким и занесен в Красную книгу региона.

Мероприятие проходило на территории деревни Изора. Его организовал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Птенцов, которые успели подрасти и окрепнуть, отпускали на природу из больших деревянных коробок, накрытых сеткой. Об этом информирует телеканал «78».

Среда обитания серой куропатки ухудшается из-за развития сельского хозяйства, и ее ареал сильно сократился; один из подвидов серой куропатки (Perdix perdix italica) считается вымершим около 1990 года. Охранный статус центральноазиатской куропатки наиболее стабилен, поскольку ее ареал обширен и включает труднодоступные места Тибетского плато.

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