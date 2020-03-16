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Почти все продавцы из Китая восстановили работу на AliExpress

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Более 90% производителей из Китая на AliExpress восстановили работу и поставки товаров. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», опубликованном 16 марта на платформе Notion.

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«95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются — задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Для пользователей, столкнувшихся с задержкой товаров, компания предлагает купоны со скидкой на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания на общую сумму 90 млн рублей.

Отмечается, что за время карантина в Китае продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20%.

Ранее в понедельник стало известно, что за первые два месяца текущего года объемы промышленного производства в Китае сократились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за вспышки коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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