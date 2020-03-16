Прямой эфир

Вузы Красноярска перейдут на дистанционное обучение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студенты Сибирского федерального университета (СФУ), расположенного в Красноярске, с 17 марта перейдут на дистанционное обучение. Мера призвана обезопасить учащихся и сотрудников от риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба вуза.

«СФУ продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях», — цитирует врио ректора вуза Максима Румянцева ИА KrasnoyarskMedia.

По его словам, подобные условия осложнят, но не парализуют работу СФУ. Дистанционная форма обучения — не новый формат для вуза.

Кроме того, с 17 марта на дистанционное обучение переходят студенты КГПУ им. В.П. Астафьева.

15 марта Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения нового коронавируса. В тексте приказа рекомендуется организовать обучение студентов вне вузов, в том числе при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным на 16 марта, заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, умерли более 6,5 тыс. человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МГУ разрешил студентам перейти на дистанционное обучение
Минобрнауки обязало вузы усилить меры против коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020