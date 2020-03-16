Вузы Красноярска перейдут на дистанционное обучение

Студенты Сибирского федерального университета (СФУ), расположенного в Красноярске, с 17 марта перейдут на дистанционное обучение. Мера призвана обезопасить учащихся и сотрудников от риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба вуза.

«СФУ продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях», — цитирует врио ректора вуза Максима Румянцева ИА KrasnoyarskMedia.

По его словам, подобные условия осложнят, но не парализуют работу СФУ. Дистанционная форма обучения — не новый формат для вуза.

Кроме того, с 17 марта на дистанционное обучение переходят студенты КГПУ им. В.П. Астафьева.

15 марта Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения нового коронавируса. В тексте приказа рекомендуется организовать обучение студентов вне вузов, в том числе при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным на 16 марта, заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, умерли более 6,5 тыс. человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.