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ЕАО получит 1 млрд рублей на сбалансированность бюджета

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Еврейская автономная область получит более 1 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее решение было принято на заседании правительства России при участии главы ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Как сообщает ИА EAOMedia, средства пойдут на погашение кредиторской задолженности и обеспечение социальных расходов. Распоряжение о предоставлении 1,13 млрд рублей будет подписано в ближайшее время.

Поддержка направлена на сбалансированность регионального бюджета. Глава ЕАО отмечает, денежные средства помогут снять ряд долговых обязательств и обеспечить жителям соцвыплаты в должное время в установленных законом размерах.

Работа по сбалансированию бюджета будет продолжена, подчеркнул Гольдштейн.

Ранее, 12 марта, Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. 15 января Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию целый блок социально-экономических изменений в стране.

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