Берег реки Качи благоустроят в Красноярске

В Красноярске в 2020 году планируют провести благоустройство пространства вдоль берега реки Кача. Работы пройдут в районе переулка Речной, 1.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, рабочие обустроят тротуары, проведут новое освещение, разобьют газоны и цветники. В сквере запланирована установка скульптур, подвесных диванов, скамеек, урн, а также специальных дог-боксов.

Для удобства горожан также обустроят безопасные спуски к воде, а расположенные вдоль реки беседки реконструируют. Разработку проекта должны завершить до июля, после чего будет определен подрядчик на выполнение работ.

В феврале сообщалось, что в Красноярске с площади Революции уберут памятник Ленину. По данным вице-мэра, такое решение связано со строительством метро. Монумент попадает в зону строительства.