В Петербурге умер сооснователь группы «Гражданская оборона»

В Санкт-Петербурге скончался в возрасте 55 лет сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, сообщает в понедельник, 16 марта, портал «Фонтанка.ру».

О смерти музыканта сообщила его подруга Ксения Кислицына. Она обнаружила тело Рябинова в их квартире, куда не смогла попасть из-за запертой изнутри двери. По ее словам, серьезными заболеваниями Рябинов не страдал, пишет «Газета.ру». Причина смерти музыканта пока не известна.

Егор Летов и Константин Рябинов основали «Гражданскую оборону» в 1984 году. Рябинов участвовал в студийных записях и концертных выступлениях, играя на гитаре и бас-гитаре. Позднее он занялся собственной музыкальной карьерой, в частности, создал проект «Кузьма & ВиртУОзы». С 1999 года Рябинов прекратил играть в «Гражданской обороне».