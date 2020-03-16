Прямой эфир

В Петербурге умер сооснователь группы «Гражданская оборона»

0
Фото: vk.com/Константин Рябинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге скончался в возрасте 55 лет сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, сообщает в понедельник, 16 марта, портал «Фонтанка.ру».

О смерти музыканта сообщила его подруга Ксения Кислицына. Она обнаружила тело Рябинова в их квартире, куда не смогла попасть из-за запертой изнутри двери. По ее словам, серьезными заболеваниями Рябинов не страдал, пишет «Газета.ру». Причина смерти музыканта пока не известна.

Егор Летов и Константин Рябинов основали «Гражданскую оборону» в 1984 году. Рябинов участвовал в студийных записях и концертных выступлениях, играя на гитаре и бас-гитаре. Позднее он занялся собственной музыкальной карьерой, в частности, создал проект «Кузьма & ВиртУОзы». С 1999 года Рябинов прекратил играть в «Гражданской обороне».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музыкант Юрий Антонов восстанавливается после операции на колене
Музыкант Сергей Мазаев рассказал о записи нового альбома

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020