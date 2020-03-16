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Ургант займется разработкой креативных идей для банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Телеведущий Иван Ургант подписал соглашение с Альфа-банком и стал амбассадором финансово-кредитной организации. Соответствующий пресс-релиз в понедельник, 16 марта, поступил «Известиям».

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«Мы заключили не просто рекламный контракт, мы подписали с Иваном партнерское соглашение. Оно предполагает не бездумную, техническую съемку в рекламе, а умное партнерство. Например, Иван будет полноценным участником креативного процесса разработки идей для каждого ролика или маркетингового материала», — заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Он подчеркнул, что банк будет организовывать открытые дискуссии с телеведущим для своих клиентов и тестировать новые форматы в продвижении бренда. Планируется, что первые рекламные кампании стартуют в середине апреля.

«Альфа-банк мне хорошо знаком. Мне нравится его история технологичного, современного и надежного банка и формат умного партнерства, который был мне предложен. <...> Уверен, что вместе с Альфа-банком нас ждет сильная яркая игра в высшей банковской лиге. Давайте назовем ее «Серия «А», — отметил Ургант.

По состоянию на февраль 2020 года, Альфа-банк занимает четвертое место в финансовом рейтинге кредитных организаций страны, об этом говорят данные сайта «Банки.ру».

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