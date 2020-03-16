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Обновление поликлиник продолжается в Еманжелинске

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В городской больнице Еманжелинска (Челябинская область) продолжаются ремонтные работы в детской и взрослой поликлиниках. На внедрение бережливого производства выделено чуть более 6 млн рублей. По этой программе уже обновили кабинеты терапевтов, на очереди кабинеты педиатров и регистратуры. Завершена реконструкция входных групп обеих поликлиник с обустройством пандусов.

Для регистратуры приобрели инфоматы, электронное табло и видеомониторы. Больница переходит на общий колл-центр. Теперь не нужно будет искать номера отдельного специалиста — все звонки будут поступать по единому номеру, откуда робот будет переводить звонки, сообщает 1obl.ru.

«На этот год уже выделены дополнительные средства на систему здравоохранения Еманжелинского района. В частности на кровлю в поликлинике Еманжелинска и на ремонт поликлиники в Красногорском городском поселении», — рассказал глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

Ранее в Челябинске для персонала одной из городских поликлиник закупили парк электросамокатов. С соответствующей инициативой выступили сами медработники, чтобы быстрее добираться до маленьких пациентов. Уточняется, что инновационные средства передвижения приобрели за счет внебюджетных средств.

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