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Госдума отменила правительственный час с Лавровым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума отменила запланированный на 18 марта правительственный час с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил в понедельник, 16 марта, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

«Проведение правительственного часа в Госдуме с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, запланированное на 18 марта, отменяется. Такое решение было принято Советом Думы на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса», — приводит ТАСС слова Слуцкого.

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Предполагалось, что министр выступит с докладом о внешней политике РФ на современном этапе. Думские фракции подготовили и направили Лаврову более 50 вопросов.

В начале марта Госдума уже отменила ряд международных парламентских мероприятий, в том числе форум «Развитие парламентаризма», в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта из-за коронавируса.

5 марта мэр Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

На текущий момент в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России сейчас зарегистрировано 96 заболевших коронавирусной инфекцией.

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