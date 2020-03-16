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КС оценил закрепление в Конституции норм о МРОТ и индексации пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Закрепление в Конституции России норм о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и гарантированной индексации пенсий является мерой антиинфляционной защиты. Об этом говорится в заключении Конституционного суда (КС) России по итогам проверки закона о поправке в Основной закон страны, опубликованном на его официальном сайте 16 марта.

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«Закрепление на конституционном уровне не только права на социальное обеспечение, но и инструментов его антиинфляционной защиты способствует реализации задач социального государства, провозглашенных ст. 7 Конституции Российской Федерации. Таким образом, данные изменения, закрепляющие (уточняющие) конституционные правомочия и функции государства, по своему содержанию представляют собой дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод», — говорится в документе.

В заключении отмечается, что индексация социальных выплат «согласуется с неоднократно выраженными» позициями КС, который считает это «основной антиинфляционной мерой», направленной на защиту соцвыплат от обесценивания.

Ранее в понедельник Конституционный суд России признал законность поправок в Основной закон страны. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в КС.

Зафиксировать регулярную индексацию пенсий в Конституции Путин предложил в январе. В рабочей группе по поправкам в Конституцию заверили, что будут проиндексированы пенсии в том числе работающим пенсионерам и повышена юридическая защита пенсионеров.

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