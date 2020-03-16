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В Кремле анонсировали встречу Путина с кабмином 17 марта

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья. Также глава государства выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

«17 марта Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам органов прокуратуры за 2019 год», — цитирует сообщение «РИА Новости».

На заседании кабмина вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступят с докладом по теме развития рынка недвижимости. Помимо этого будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

Ранее в этот же день российский лидер сообщил, что в результате санкций Россия потеряла около $50 млрд, но сумела их компенсировать, сообщается на сайте aif.ru. Путин заявил, что ему плевать на эти санкции, передает НСН. По словам главы государства, страна заработала столько же, сколько потеряла.

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