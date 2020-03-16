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МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве. Об этом в понедельник, 16 марта, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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«В ней (в ноте. — Ред.) отмечается, что киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве», — приводятся ее слова на сайте российского МИДа.

Захарова отметила, что от украинской стороны потребовали предпринять необходимые меры, чтобы исключить действия, которые нарушают «ритмичную работу» российского представительства.

14 марта в Киеве состоялся Марш добровольцев, конечной точкой маршрута было российское посольство. Правоохранители заранее огородили здание дополнительным забором, за который был поставлен спецтранспорт и полицейский кордон.

Дойдя до посольства, радикалы начали устраивать беспорядки. Они осквернили флаг РФ, распевая украинский гимн, скандировали лозунги «Долой с Украины», «Слава нации — смерть врагам», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!».

Когда участники начали бросать на территорию дипмиссии зажженные фальшфейеры и петарды, кто-то из толпы выстрелил в сторону посольства из ракетницы. Снаряд попал в крышу здания, о нанесенном ущербе информации не поступало.

Нацполиция не стала расценивать инцидент как акт хулиганства, заявив, что в ходе марша «грубых нарушений» допущено не было.

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