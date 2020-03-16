Apple оштрафовали во Франции на €1,1 млрд. Компанию обвинили в том, что гаджеты продавались при помощи антиконкурентных методов. Речь идет о сговоре с конкурентами. Есть уже и официальное обвинительное заключение от антимонопольного ведомства Франции. В тексте уточняется, что Apple договорилась с несколькими компаниями, а также оптовыми организациями о формировании цен на продукцию. При этом отдельно сообщается, что речь не идет о продукции iPhone.