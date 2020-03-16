Новый проект по озеленению внедрят в Тюмени

Новый проект по озеленению реализуют на улице Мельникайте в Тюмени. Территорию планируют облагородить летом 2020 года.

Проект предложили специалисты Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Концепция предполагает сохранение уже имеющихся зеленых насаждений. Дополнительно на площади около 20 соток высадят кустарники и цветы. Они будут цвести в различное время и менять окраску территории, пишет портал «Наш город». Цветы будут передавать различные стихии.

Территория имеет форму кольца, на ней имеются несколько деревьев и старые тротуары. Проект предполагает строительство современной тропиночной сети, а также установку освещения.

Ранее сообщалось, что новый сквер планируют построить в микрорайоне Малахово. Зона отдыха расположится вокруг пруда глубиной 3 м. Водоем сильно заболочен, однако обследования показали, что пруд питают живые родники.