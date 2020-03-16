Около 500 человек переселят из аварийного жилья в подмосковной Коломне

В городе Коломна Московской области до конца 2020 года планируют переселить в новые квартиры почти 500 владельцев аварийного жилья. Об этом сообщает региональный минстрой.

Всего в округе переселят 467 человек, которые проживают в 218 помещениях. Общая площадь аварийного жилья составила более 9,8 тыс. кв. м, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Как объяснил глава областного минстроя Владимир Локтев, для переселенцев строят шесть новых домов. Новостройки находятся в микрорайоне Подлипки.

Ранее в марте сообщалось, что мэрия Воронежа приняла решение о развитии территории ветхого жилого квартала в Придонском. Речь идет о территории в 5,76 га. Сносу или реконструкции подлежат 18 двухэтажных жилых домов, нежилое здание, котельная, здание теплового пункта и тепловая сеть.