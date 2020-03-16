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Передвижение на лодках с моторами запретили на псковских водоемах

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На водоемах Псковской области запретили передвижение на лодках с моторами. Запрет вступает в силу с 23 марта. Он продлится по 15 мая. Речь идет о моторных плавательных средствах всех типов, в том числе гидроциклах.

Как пояснили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, меры необходимы для того, чтобы исключить факторы беспокойства весенне-нерестующих рыб.

Агентство напоминает, что на озерах Псковское, Теплое и Чудское запретят ловить судака и леща с 25 апреля по 15 июня. Щуку ловить нельзя будет с 1 апреля по 15 мая.

На других водоемах рыбохозяйственного значения запрет на лов щуки будет действовать с 1 апреля по 10 мая, на лов судака — с 5 мая по 15 июня. Ловить раков запретят со времени распаления льда и по 15 июля.

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