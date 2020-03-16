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Посол рассказал о перспективах развития отношений России и Британии

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Фото: mid.ru
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Россия готова восстанавливать межпарламентские отношения с Великобританией и ждет ответных действий со стороны Лондона. Об этом рассказал в разговоре с «Известиями» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, проведенная в начале марта встреча с межпартийной группой британского парламента по России (МПГР) прошла конструктивно. «Сложилось впечатление, что они ощущают нехватку информации «из первых рук», заинтересованы в том, чтобы услышать российскую точку зрения по актуальным двусторонним и международным вопросам», — отметил Келин.

Посол подчеркнул, что в настоящий момент решение проблемы восстановления отношений двух стран зависит от общих правительственных установок, а не от решений парламентариев.

В то же время Келин заметил, что в настоящий момент большинство членов британского парламента сходятся во взглядах с линией действующего консервативного правительства, которое намерено продолжать замораживать контакты с Россией.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 17 марта.

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