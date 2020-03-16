Три человека пострадали в ДТП в Тамбовской области

В Тамбовской области три человека доставлены в больницу после ДТП. Иномарка вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

Авария произошла на трассе Тамбов – Шацк на территории Сосновского района. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Сам автомобилист, а также 37-летняя женщина и 15-летний мальчик, находившиеся на пассажирских местах, получили травмы. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Пострадавших доставили в Моршанскую районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске иномарка, которой управляла пьяная несовершеннолетняя девушка, врезалась в дерево. Один мужчина погиб, трое подростков получили тяжелые травмы.