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Волгоградских родителей возмутила идея об аппаратах с едой в школах

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В Волгограде родители школьников выступают против установки аппаратов по продаже готовой еды в городских образовательных учреждениях. Такой вывод сделали эксперты областного Управления Роспотребнадзора.

По мнению горожан, это чревато нарушениями принципов здорового питания и тем, что дети будут покупать просроченные продукты, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру». Возмущение некоторых родителей было настолько велико, что Роспотребнадзору пришлось дополнительно пояснить: сейчас ни одного вендингового аппарата в волгоградских школах нет. В настоящее время в Волгограде рассматривается возможность передачи школьных столовых в концессию. Этот вариант одобрил губернатор.

В Сахалинской области в 2020 году на организацию питания в школах предусмотрено выделение около 650 млн рублей. Сейчас горячие обеды получают более 49 тыс. школьников. Порядка 60% из них едят бесплатно.

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием школьников с 1-го по 4-е классы. Мера должна начать действовать в регионах с 1 сентября 2020 года.

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