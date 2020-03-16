Роспотребнадзор Черноземья расследует факт загрязнения Дона

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выясняют, кто может быть причастен к загрязнению водоохранной зоны реки Дон в микрорайоне Тепличный в Воронеже. Проверки начались после появления соответствующих сообщений в региональных СМИ.

Как рассказали ИА «Абирег» в ведомстве, уже установлено, что сточная вода серого цвета поступает в Дон со стороны жилого сектора из неисправного канализационного коллектора. Специалисты произвели отбор проб сточной воды. Выяснилось, что в воде есть превышение содержания загрязняющих веществ по сульфатам в 1,9 раза, БПК5 в 22 раза, аммонийному иону в 73 раза, фосфору фосфатов в 15 раз, железу общему в 36 раз и нефтепродуктам в 4 раза.

Возбуждено административное дело, проводится расследование. В администрацию Воронежа и гарантирующую организацию в сфере отведения направлены запросы для установления собственника коллектора.