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«Яндекс.Такси» сообщил о снятии блокировки в Латвии в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сервис «Яндекс.Такси», который был заблокирован в Латвии, прошел регистрацию в Автотранспортной дирекции страны, в ближайшее время блокировка должна быть снята. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 16 марта.

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«Приложение успешно прошло регистрацию в Автотранспортной дирекции Латвии. Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжении о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность «Яндекс.Такси» в ближайшее время полностью восстановится», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В Латвии компания продолжает развивать сервис такси. В частности, ведутся разработки технологий безопасности и новых функций, добавили представители «Яндекса».

О блокировке сервиса в Латвии стало известно 3 марта. Причиной стало отсутствие регистрации в Дирекции автотранспорта республики. По закону сервис должен был зарегистрироваться до 22 января.

В Латвии около 2,5 тыс. машин «Яндекс.Такси». Сервис занимает около 40% рынка. Работает в Латвии с марта 2018 года.

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