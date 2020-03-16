«Яндекс.Такси» сообщил о снятии блокировки в Латвии в ближайшее время

Сервис «Яндекс.Такси», который был заблокирован в Латвии, прошел регистрацию в Автотранспортной дирекции страны, в ближайшее время блокировка должна быть снята. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 16 марта.

«Приложение успешно прошло регистрацию в Автотранспортной дирекции Латвии. Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжении о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность «Яндекс.Такси» в ближайшее время полностью восстановится», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В Латвии компания продолжает развивать сервис такси. В частности, ведутся разработки технологий безопасности и новых функций, добавили представители «Яндекса».

О блокировке сервиса в Латвии стало известно 3 марта. Причиной стало отсутствие регистрации в Дирекции автотранспорта республики. По закону сервис должен был зарегистрироваться до 22 января.

В Латвии около 2,5 тыс. машин «Яндекс.Такси». Сервис занимает около 40% рынка. Работает в Латвии с марта 2018 года.