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Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области

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Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, 17 марта в Челябинской области порывы ветра будут достигать 22 м/с. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В отдельных районах ожидается сильный мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

С понедельника дорожные службы начали подготовку к непогоде.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявлен в Самарской области. Местами выпадет до 19 мм осадков.

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