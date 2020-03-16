Пьяная школьница-водитель устроила смертельное ДТП в Хабаровске

В Хабаровске иномарка с несовершеннолетней пьяной девушкой за рулем врезалась в дерево. Погиб один взрослый мужчина, трое подростков получили тяжелые травмы.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла 15 марта в пятом часу утра на улице Автобусной. По информации ведомства, автомобиль Nissan Primera под управлением 16-летней девушки вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП 28-летний владелец автомобиля, который находился на пассажирском месте, скончался до прибытия «скорой». Девушка-водитель и две другие пассажирки 14 и 15 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как выяснилось, управлявшая иномаркой девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водительские права у нее отсутствуют, так как в России получить их можно только с 18-летнего возраста.

Автомобиль был помещен на спецстоянку. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее 16 марта сообщалось, что женщина за рулем автомобиля врезалась в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбила двух школьниц на тротуаре, дети госпитализированы.