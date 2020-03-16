Магазины Zara могут временно закрыться из-за коронавируса

Крупный испанский производитель одежды Zara рассматривает возможность временного закрытия магазинов в России на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Коммерсант».

Крупные ритейлеры одежды отправили владельцам российских торговых центров запрос с просьбой снизить арендную плату в связи с падением посещаемости магазинов из-за страха заражения коронавирусной инфекцией. Другим фактором, повлиявшим на уменьшение прибыли брендов, стали перебои поставок товаров из Китая, где из-за эпидемии закрылись фабрики по производству. В числе компаний, обратившихся к российским партнерам с подобным запросом, «Зара СНГ» — «дочка» Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&Bear и другие) и «дочки» LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay), а также парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

Руководство «Zara СНГ» попросило торговые площадки в случае временного прекращения работы магазинов не взимать за этот период арендную плату, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

Ранее 16 марта российским кинотеатрам рекомендовали ограничить по возможности количество билетов для продажи до 100–150 на один кинозал. Кроме того, ассоциация рекомендует увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции помещения. Эти меры принимаются для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

В тот же день Минздрав России сообщил, что из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 10% пациентов выписаны из больниц.

15 марта сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования до 3 апреля из-за распространения нового коронавируса. Новые даты объявят позже.

Ранее, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в российской столице на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Позже аналогичные меры ввели в Московской области.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.