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Louis Vuitton начнет производить антисептик для борьбы с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Li Ke/Utuku/Ropi
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Группа компаний LVMH, в которую входят бренды Christian Dior и Louis Vuitton, Givenchy и др., начала производить антисептик. Его планируется бесплатно поставлять в органы здравоохранения Франции для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 16 марта.

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Производством геля на водно-спиртовой основе займутся три предприятия LVMH. Отмечается, что поставки антисептика продлятся до тех пор, пока это не перестанет быть нужным.

«LVMH намерены помочь устранить риск нехватки продукта во Франции и дать возможность большему количеству людей продолжать принимать правильные меры для защиты себя от распространения вируса», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 марта, во Франции закрыли все рестораны, кинотеатры и ночные клубы в связи с эпидемией коронавируса. Также закрыты магазины, где не продаются товары первой необходимости: продукты питания, аптеки, банки, табачные изделия.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

По состоянию на 16 марта во Франции зафиксировано 4513 случаев заражения коронавирусом. Из них 91 человек погиб, еще 12 — выздоровели.

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