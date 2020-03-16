Полицейских осудили за пытки подростков в Свердловской области

В Каменске-Уральском Свердловской области вынесен приговор четверым полицейским, пытавшим школьников ради показаний. Оперуполномоченные Алексей Возчиков и Василий Половка признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением специальных средств». Первый приговорен к четырем годам колонии, второй — к трем. Начальник отдела Алексей Андреев и оперуполномоченный Эмиль Гасанов получили по три года колонии, сообщает интернет-издание Znak.

В июле 2018 года оперативники проверяли на причастность к краже банковской карты 17-летнего молодого человека. Доказательств его вины не было, сотрудники полиции начали пытать задержанного с целью получения признательных показаний. Кроме того, правоохранители пытали 15-летнюю подругу задержанного с целью получения показаний против подростка, передает ТагилСити.Ру. Несовершеннолетних вывозили в лес и заставляли копать могилы.

В конце февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий против иркутских полицейских, которые попытались разбудить заснувшего пассажира такси с помощью электрошокера, в результате чего мужчина умер. Водитель машины не смог разбудить мужчину, ехавшего из клуба, и по совету диспетчеров повез его в полицию, однако, не доехав до отделения, обратился к сотрудникам МВД, дежурившим на посту.