Прямой эфир

Полицейских осудили за пытки подростков в Свердловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Каменске-Уральском Свердловской области вынесен приговор четверым полицейским, пытавшим школьников ради показаний. Оперуполномоченные Алексей Возчиков и Василий Половка признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением специальных средств». Первый приговорен к четырем годам колонии, второй — к трем. Начальник отдела Алексей Андреев и оперуполномоченный Эмиль Гасанов получили по три года колонии, сообщает интернет-издание Znak.

В июле 2018 года оперативники проверяли на причастность к краже банковской карты 17-летнего молодого человека. Доказательств его вины не было, сотрудники полиции начали пытать задержанного с целью получения признательных показаний. Кроме того, правоохранители пытали 15-летнюю подругу задержанного с целью получения показаний против подростка, передает ТагилСити.Ру. Несовершеннолетних вывозили в лес и заставляли копать могилы.

В конце февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий против иркутских полицейских, которые попытались разбудить заснувшего пассажира такси с помощью электрошокера, в результате чего мужчина умер. Водитель машины не смог разбудить мужчину, ехавшего из клуба, и по совету диспетчеров повез его в полицию, однако, не доехав до отделения, обратился к сотрудникам МВД, дежурившим на посту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяные подростки подрались с полицейскими в Свердловской области
Мосгорсуд оставил под арестом экс-полицейского Уметбаева по делу Голунова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020