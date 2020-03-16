Жительницу Липецкой области подозревают в убийстве новорожденной дочери

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка. В убийстве подозревают мать девочки.

Информация в правоохранительные органы поступила из больницы в Хлевенском районе, куда была госпитализирована женщина с сильным маточным кровотечением. Врачи установили, что пациентка недавно перенесла роды. Женщина изначально отрицала факт родов, а затем призналась, что родила в домашних условиях, самостоятельно перерезала пуповину и оставила новорожденную дочь завернутой в покрывало под кроватью. Девочка скончалась.

Вскрытие показало, что причиной смерти ребенка стала асфиксия, сообщает GOROD48. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов».

Известно, что у подозреваемой есть трое детей. Отца первого ребенка она не знает, а с отцом двух других детей находится в разводе.