Шестая станция для зарядки электромобилей появилась в Хабаровске

В Хабаровске в районе аэропорта установили станцию для быстрой зарядки электромобилей. Она стала шестым подобным устройством в городе.

Как рассказал администратор хабаровского Leaf-клуба Дмитрий Унагаев, мощность новой станции составляет 20 Квт. Для полной зарядки автомобиля может потребоваться от 30 минут до 1 часа, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Унагаев отмечает, что данное устройство не самое мощное, однако единственное в этом районе города. Станция частная и работает круглосуточно.

Ранее устройства для зарядки электрокаров были открыты на улицах Большой, Тихоокеанской, Комсомольской и Краснореченской.

Все хабаровские станции имеют порт CHAdeMO — один из мировых стандартов. По распространенности он может сравниться с разъемом micro-USB для мобильных устройств.