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В Хорватии начали продавать участки и дома по 11 рублей

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Фото: magazin.hrt.hr
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В Хорватии власти города Леград начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (около 11 российских рублей). Об этом пишет Hrvatska radiotelevizija.

Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и прожить в городе после сделки не менее 15 лет, уточняется на сайте kp.ru. Местные власти взамен готовы субсидировать покупку недвижимости в размере до 35 тыс. хорватских кун (381,1 тыс. рублей) и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тыс. кун (272,2 тыс. рублей).

Мэр Леграда Иван Саболич отметил, что в городе низкий уровень безработицы, поэтому власти решили привлечь больше рабочей силы. По его словам, заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Боснии и Герцеговины и Словении.

Ставку решено было делать на иностранных работников. Им готовы предоставить рабочие места в сфере туризма и строительства, пишет «Федеральное агентство новостей».

31 января сообщалось, что на юго-востоке Италии в городе Таранто продают дома за €1. Программа по распродаже недвижимости в административном центре реализуется впервые.

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