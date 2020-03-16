Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды

В Омской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют метели и сильный снег.

По данным синоптиков, ветер усилится до 15–20 м/с. В ночные часы в Омской области похолодает до –8 градусов, в дневные часы воздух прогреется до –1…+4 градусов. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

В связи с сильным ветром спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности при нахождении на улице. В частности, стоит избегать линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Детей просят не отпускать на улицу одних. Также водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Самарской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным снегом.