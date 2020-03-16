Песков сообщил об обычном режиме работы в Администрации президента

Администрация президента России работает в обычном режиме, соблюдая меры предосторожности. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока никаких показаний на этот счет нет, администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Кремль переводить сотрудников на работу из дома.

13 марта компания «Яндекс» рекомендовала своим сотрудникам работать из дома из-за коронавируса.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.