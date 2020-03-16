Ограничение движения для грузовиков ввели в Брянской области

В Брянской области начало действовать ограничение движения для грузовиков по межмуниципальным и региональным дорогам. Оно распространяется на автомобили с нагрузкой на любую ось более 4 т.

По данным регионального управления автомобильных дорог, ограничение введено на период уменьшения несущей способности дорог. Оно не распространяется на автобусы с пассажирами, а также фуры, перевозящие продукты питания, лекарственные препараты, топливо, семена и удобрения. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Также ограничение не будут вводить для автомобилей с важным грузом, например техникой для ликвидации чрезвычайных происшествий.

Аналогичные меры принимают в других регионах России. В Псковской области движение грузовиков ограничат с 23 марта по 21 апреля.