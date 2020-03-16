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Спектакли и кинопоказы отменяют в Мурманской области

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В Мурманской области ввели новые ограничительные меры из-за распространения нового коронавируса. Они, в частности, коснулись культурной сферы.

Как выяснило ИА «Би-порт», сокращается работа театров. Спектакли будут проводиться с посещаемостью менее 100 человек. В том случае, если руководство театра посчитает будущую финансовую окупаемость спектакля низкой, его отменят, а деньги за билеты возвратят.

Отменен традиционный фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров «Намоднение». Мероприятие решили провести осенью 2020 года.

Кинотеатры в Мурманске также перешли на особый режим работы. Присутствие зрителей на каждом сеансе не должно превышать 99 человек. Сейчас они в основном работают в штатном режиме, поскольку посещаемость в среднем составляет 30 человек за сеанс. Сотрудники кинотеатров проводят утреннюю антибактериальную обработку.

16 марта сообщалось, что в школах России из-за коронавируса могут отменить контрольные работы в начальной и средней школах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

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