С начала карантина на Украину не смогли попасть более 50 иностранцев

Более 50 иностранцев не смогли попасть на территорию Украины из-за введенного карантина. Об этом сообщается на сайте государственной пограничной службы страны в понедельник, 16 марта.

«С 00:00 до 08:00 16 марта более полусотни иностранцев не были пропущены на Украину», — сказано в сообщении.

За последние сутки сотрудники ведомства оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в том числе на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины — 58 тыс. Кроме того, в воскресенье, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг почти 120 тыс. человек.

На сегодняшний день на Украине зарегистрированы 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией и одна смерть от заболевания.

Ранее сообщалось, что Украина в целях предотвращения распространения коронавируса прекратит автобусное сообщение через линию разделения с Донбассом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6 500 человек.