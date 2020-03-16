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Школьные каникулы раньше срока начнутся в Астраханской области

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В Астраханской области на пять дней раньше срока начнутся весенние каникулы. Занятия прекратятся 18 марта.

Во время каникул в учебных заведениях проведут необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для предотвращения вирусных заболеваний. Каникулы введут для школ и учреждений дополнительного образования до 1 апреля. Ученикам 9 и 11 классов рекомендовано воспользоваться каникулами для консультаций по предметам, которые выбраны для прохождения государственной аттестации. Об этом сообщает «Астрахань-24».

У студентов средних специальных учебных заведений в дни каникул пройдет производственная практика. По усмотрению руководителей каждого конкретного учреждения она может пройти в дистанционной форме.

Детские сады будут работать в штатном режиме.

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