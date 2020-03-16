Суд Москвы признал законным штраф Twitter в размере 4 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 4 млн рублей компании Twitter Inc. за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Постановление мирового участка признать законным, апелляционную жалобу отклонить», — сказала судья.

Представители Twitter в ходе заседания заявили, что компания не получала писем Роскомнадзора, а назначенное наказание слишком велико.

«Скриншоты сайта составляют единственную доказательную базу в протоколе об административном правонарушении», — заявила оштрафованная сторона.

13 февраля сообщалось, что суд в Москве оштрафовал компании Twitter и Facebook на 4 млн рублей.

Административное производство в отношении двух соцсетей Роскомнадзор возбудил 31 января. Компании обвинили в невыполнении требований о локализации данных россиян.

За день до этого замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал штрафы за повторное нарушение российского законодательства в сфере персональных данных более эффективной мерой, чем блокировка. По его словам, «блокировки можно обойти, а штраф, если компании работают в России, придется заплатить».

Неделей ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство использует ранее вступивший в силу закон о введении миллионных штрафов в отношении Facebook и Twitter, в случае если они не выполнят требования по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

В январе 2019 года Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных. Как отмечал тогда Жаров, заявления компаний не содержали конкретной информации ни о самой локализации, ни о сроках выполнения требований российского законодательства. В сентябре глава Роскомнадзора заявил, что компании должны локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории страны до декабря-января.

Закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными граждан РФ, регистрироваться как организатор распространения информации (ОРИ), вступил в силу 1 августа 2015 года. Согласно документу, компании должны в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.