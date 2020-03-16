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Школы и детсады Башкирии продолжают работать в штатном режиме

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В Башкирии детские сады и школы продолжат работать в штатном режиме, но при этом должны учитывать требования Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщил республиканский министр образования и науки Айбулат Хажин. Детей с повышенной температурой и другими характерными для этого вируса симптомами будут направлять на обследование в лечебные учреждения.

В республике запрещены все массовые мероприятия с участием детей. Министерство рекомендовало школам воздержаться от массовых и организованных выездов за пределы Башкирии и России как в течение ближайшей недели, так и в период каникул. Родителям также рекомендовано не вывозить детей за пределы страны, особенно в неблагополучные по ситуации с коронавирусом, пишет ИА «Башинформ».

16 марта сообщалось, что выезжать за границу временно запретили руководителям подразделений МЧС России. Запрет, в частности, коснулся начальников территориальных органов МЧС и подразделений противопожарной службы, спасательных воинских формирований.

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