«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности».

Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня 16 марта в Самарской области ожидается сильный снег. Местами выпадет до 19 мм осадков, сообщает НИА «Самара». Водителей просят соблюдать скоростной режим и удерживать дистанцию с другими транспортными средствами.

В условиях гололеда рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям не выезжать на дороги на автомобилях с летней резиной после прошедших в выходные снегопадов.