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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

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В Тюменской области проводится проверка по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика. Два человека скончались на месте.

Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на территории Уватского района. Автомобиль «Лада Приора» лоб в лоб столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель легковушки совершал обгон и выехал на встречную полосу. Об этом сообщает megatyumen.ru.

В результате ДТП 48-летний водитель «Лады» и его 51-летняя пассажирка скончались на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы сразу четыре машины такси попали в ДТП. Авария произошла на пересечении Тверской улицы с Бульварным кольцом.

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