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Школы Саратова отказались от кабинетной системы

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С понедельника, 16 марта, в школах Саратова все уроки будут проходить в одном кабинете. Ходить из одного помещения в другое ученики не будут. Меры распространяются не только на начальные, но и на средние и старшие классы.

Кроме того, с завтрашнего дня, 17 марта, региональное министерство образования рекомендовало городским школам перейти на дистанционную форму обучения или свободную форму посещения занятий по согласованию с родителями.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо», школы продолжат учебный процесс через сайты образовательных учреждений и через портал «Российская электронная школа». С 23 марта для саратовских школьников начнутся плановые каникулы.

Эти нововведения связаны с возможным распространением коронавируса и других инфекционных заболеваний. Так, в Москве с 16 марта ввели свободное посещение школ и детских садов. Вести ли ребенка на занятия, решают его родители.

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