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Университет в Туле перешел на дистанционное обучение

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В Тульском государственном университете (ТулГУ) с 16 марта вводится дистанционное обучение. Такая мера принимается для ограничения распространения коронавируса.

Решение принято на основании приказа Министерства образования и науки России, который обязывает высшие учебные заведения усилить меры профилактики. Для обеспечения безопасных условий обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции с 16 марта студенты будут находиться на дистанционном обучении. В онлайн-режиме планируют проводить лекции, семинары, практикумы, коллоквиумы, а также индивидуальную работу с преподавателями. Об этом сообщают «Тульские известия».

В отдельных случаях возможен переход на обучение по индивидуальному учебному плану.

Меры, предусмотренные приказом Минобрнауки, вступают в силу с 16 марта. Вузам также рекомендовано ограничить командировки работников и проведение совещаний.

В связи с угрозой распространения коронавируса ранее была перенесена на более поздний срок образовательная акция «Тотальный диктант». Она должна была состояться 4 апреля. Новую дату назовут 25 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, которая является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На утро 16 марта известно более чем о 169 тыс. заразившихся. Вылечились более 77 тыс. человек, умерли более 6,5 тыс. человек.

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