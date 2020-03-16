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Клещи проснулись в Карелии

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В Карелии проснулись первые клещи. Одного из них обнаружила на своей футболке жительница поселка Салми Питкярантского района республики. Инцидент произошел 11 марта.

По словам женщины, которые приводит ИА «Карелinform», она занималась благоустройством участка рядом с домом. Клещ был маленький и вялый, но «целеустремленный».

13 марта в МЧС уточнили, какие клещи наиболее опасны для человека. Это таежные и лесные клещи, чьи укусы могут передавать возбудителей серьезных заболеваний. При обычной зиме пик активности клещей приходится на май-июнь.

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