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В Киргизии ввели временное госрегулирование цен на некоторые товары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Киргизии сообщили о введении временного госрегулирования цен на отдельные виды товаров из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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«Ввести временное, сроком не более чем 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Оно затронет 11 видов продуктов, в том числе муку, сахар и растительное масло. Цены будут «жестко регулироваться», а в отношении спекулянтов будут приниматься меры в рамках законодательства. Кроме того, граждане могут обратиться по телефонам «горячей линии» в случае завышения цен.

«В тяжелые моменты мы не допустим того, чтобы граждане в одиночку решали такие проблемы. Мы не допустим того, чтобы отдельные лица наживались на обычных гражданах. Хочу подчеркнуть, что в стране имеется достаточный запас продуктов питания и других товаров первой необходимости», — сказал глава Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания с правительством 16 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 марта, в Киргизии случаев заболевания не выявлено.

В феврале Киргизия приостановила выдачу виз гражданам Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса в стране.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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