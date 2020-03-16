The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Американское издание The Drive нашло объяснение разработке Россией специальных буев «Бурак-М», которые способны «спрятать» подводные лодки. По версии портала, поводом для создания стало наращивание США противолодочных операций.

«Разработка этой контрмеры происходит на фоне заметной активизации США и их союзников по НАТО противолодочных операций в последние годы. Это в свою очередь было ответом (Запада. — Ред.) на увеличение патрулирования российскими субмаринами, особенно в Атлантическом океане и Арктике», — говорится в материале.

Отслеживать российские подлодки США пытались с помощью гидроакустических буев. По данным The Drive, на закупку десятков тысяч таких агрегатов ВМС США требуют выделить почти $238 млн в бюджете на 2021 финансовый год. Это меньше суммы, выделенной в 2020-м.

«США, видимо, не намерены сворачивать свою противолодочную деятельность. Сообщения о «Бураке-М» могут стать лишь началом череды известий о принятии Россией новых ответных контрмер», — подытожил автор материала.

О тестировании «Бурак-М» «Известиям» рассказали в Минобороны. В первую очередь эти системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предназначены для стратегических ракетоносцев проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», а также дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада».

Буи способны сделать определенный район Мирового океана «непроницаемым» и подавить все каналы связи гидроакустических буев противника. Алгоритм их действия прост: сначала буи выстреливают из субмарины на поверхность воды, там они активируются и начинают работать в режиме глушения сигналов.