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The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Американское издание The Drive нашло объяснение разработке Россией специальных буев «Бурак-М», которые способны «спрятать» подводные лодки. По версии портала, поводом для создания стало наращивание США противолодочных операций.

Буй во спасение: специальные системы сделают субмарины невидимыми
Они скроют от противника ракетоносцы «Бореи» и «Дельфины», а также дизельные подлодки

«Разработка этой контрмеры происходит на фоне заметной активизации США и их союзников по НАТО противолодочных операций в последние годы. Это в свою очередь было ответом (Запада. — Ред.) на увеличение патрулирования российскими субмаринами, особенно в Атлантическом океане и Арктике», — говорится в материале.

Отслеживать российские подлодки США пытались с помощью гидроакустических буев. По данным The Drive, на закупку десятков тысяч таких агрегатов ВМС США требуют выделить почти $238 млн в бюджете на 2021 финансовый год. Это меньше суммы, выделенной в 2020-м.

«США, видимо, не намерены сворачивать свою противолодочную деятельность. Сообщения о «Бураке-М» могут стать лишь началом череды известий о принятии Россией новых ответных контрмер», — подытожил автор материала.

О тестировании «Бурак-М» «Известиям» рассказали в Минобороны. В первую очередь эти системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предназначены для стратегических ракетоносцев проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», а также дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада».

Буи способны сделать определенный район Мирового океана «непроницаемым» и подавить все каналы связи гидроакустических буев противника. Алгоритм их действия прост: сначала буи выстреливают из субмарины на поверхность воды, там они активируются и начинают работать в режиме глушения сигналов.

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