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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

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Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 16 марта.

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Ставку снизили в диапазоне от нуля до 0.25%. В ФРС отметили, что коронавирус уже нанес ущерб финансовой ситуации в мире. Решение о снижении ставки было принято для снижения возможных экономических рисков и обеспечения максимальной занятости населения, а также стабильности цен.

Помимо этого ФРС объявило, что закупит не менее $500 млрд ценных бумаг и еще $200 млрд за счет покупки ипотечных облигаций.

Ранее, 10 марта, президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжать снижение ставки в целях дальнейшей стимуляции экономики. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что ФРС должна занять лидирующую позицию.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6 500 человек.

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