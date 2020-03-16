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Российские власти решили закрыть границы с Белоруссией

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Российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании.

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«Мы и дальше будем делать всё для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — приводит его слова ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что в России заболевание начало распространяться за счет тех, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Он напомнил о профилактических мерах, принятых правительством еще в феврале, которые позволили ограничить распространение коронавируса в стране.

В настоящий момент, по словам премьер-министра, в зависимости от распространения инфекции Россия закрывает границы с другими государствами.

Он также напомнил, что в стране уже прекратили авиасообщение со странами Евросоюза, также отменено железнодорожное сообщение с Молдавией, Украиной.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

В Белоруссии, по последним данным, зарегистрировано 27 случаев заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

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