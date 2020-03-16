В России начались продажи спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson

Корейская компания Hyundai представила на российском рынке новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Известия» 16 марта.

От обычного кроссовера Tucson новинка с приставкой N Line отличается измененными передним и задним бамперами, темной решеткой радиатора с хромированной окантовкой, черными корпусами боковых зеркал, светодиодными фарами, а также 19-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильными шинами.

В салоне Hyundai Tucson N Line установлены спортивные кожаные сиденья с красной прострочкой. На рычаге переключения передач и рулевом колесе появились шильдики с названием версии автомобиля.

Кроссовер получил 2,0-литровый турбодизель мощностью 185 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

В комплектацию автомобиля входят навигационная система, кнопка запуска двигателя, электропривод открывания двери багажника, электронный стояночный тормоз, электрорегулировка водительского кресла в 10 направлениях, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений и беспроводное зарядное устройство.

Стоимость кроссовера Hyundai Tucson N Line у дилеров начинается от 2 199 000 рублей.

6 марта сообщалось, что Hyundai представит в России обновленный кроссовер Creta.