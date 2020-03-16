Производство в Китае показало худшие результаты за 30 лет

За первые два месяца текущего года объемы промышленного производства в Китае сократились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый показатель за последние 30 лет, сообщает Reuters в понедельник, 16 марта.

Инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%, розничные продажи — на 20,5%. Уровень безработицы в феврале вырос до 6,2% по сравнению с декабрьским показателем 5,2%.

Причиной происходящего стала коронавирусная инфекция. Агентство связывает это с тем, что потенциальные покупатели стараются не посещать людные места (торговые центры, рестораны, кинотеатры) из-за боязни заразиться инфекцией.

Несмотря на то что пик эпидемии в Китае прошел, аналитики предупреждают, что могут пройти месяцы, прежде чем ситуация в экономике нормализуется. Кроме того, быстрое распространение инфекции по всему миру может снизить спрос на китайские товары.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» заявил, что воздействие эпидемии COVID-19 на экономику Китая носит краткосрочный характер и в целом регулируемо.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.